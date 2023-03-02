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Ворог веде наступ на Сході та облаштовує позиції біля українсько-білоруського кордону, — Генштаб

2 березня 2023 18:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу 2 березня: Ворог веде наступ на Сході та облаштовує позиції біля українсько-білоруського кордону
За добу ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Сході України, водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Також окупаційні війська продовжують штурмувати Бахмут. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Обстріли з боку росіян

Протягом доби противник завдав 24 авіаційні удари по позиціях наших військ і три ракетні удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

Також Генштаб повідомляє, що ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області.

Відомство наголошує, що загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Успіхи ЗСУ 

Наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника.

Ситуація на оперативних напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безусрішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області та Спірного на Донеччині. Здійснив артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. Зокрема, це - Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Кремінна Луганської області та Роздолівка на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках продовжує спроби створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. Зокрема це - Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Дані з окупованих територій

Як зазначається у повідомленні Генштабу, багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані "кадетські класи", починаючи з першого класу. Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. 

"Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації, відповідно до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів російської федерації", — розповіли у відомстві. 

Також повідомляється, що противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

Нагадаємо, раніше радник президента України Олександр Роднянський заявив, що Збройні сили України можуть відступити від Бахмута. Військове керівництво зараз обмірковує всі варіанти розвитку подій на фронті.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті. За його словами, ситуація у районі напружена.

Також повідомлялося, що російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в районі Бахмута окупаційні війська втрачають сотні солдатів щодня.

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