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Враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела с РСЗО, — Генштаб ВСУ

11 мая 2023 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела с РСЗО, — Генштаб ВСУ
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар с пусковой установки С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также россияне ударили по Херсонской области, в результате чего пострадало мирное население.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области", — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в результате обстрелов "пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Кроме того, Генштаб предупреждает о высокой вероятности дальнейших обстрелов оккупантов по всей территории Украины и призывает беречь себя.

Напомним, что Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинский дрон в Бахмуте взял в плен оккупанта. Это произошло, когда солдат заметил дрон и начал демонстрировать своими движениями намерения сдаться.

Также мы сообщали, что по данным американского издания The Washington Post, Великобритания намерена поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия на 300 км. Если это произойдет, это позволит ВСУ бить вглубь оккупированных территорий, включая Крым по скоплению врага, военных складов и боеприпасов.

Добавим, что частый хлопок на оккупированном юге означает начало контрнаступления Украины. Чем больше логистика врага будет разрушена — тем легче украинским войскам будет освобождать оккупированные РФ территории.

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