Названа причина смены тактики россиянами ракетных ударов

Ракетная атака с корабля. Фото: РосСМИ.

Российские оккупанты в очередной раз изменили тактику своих ракетных атак по Украине. Это может быть связано с окончанием старого боевого арсенала у врага и накоплением нового.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Стоит говорить о том, что, скорее всего, идет снова процесс накопления ракетного оружия. Поскольку они работают, как говорится, с конвейера: есть определенное количество оружия — отработали его", — сказал Снегирев.

По его словам, российские оккупанты интенсивно обстреливали Украину ракетами в мае, и, судя по всему, в настоящее время у них снова встал вопрос наличия средств поражения.

"Поэтому они взяли определенную паузу. Однако говорить о том, что это как-то повлияет на дальнейший ход обстрелов не стоит — эта тактика будет использоваться и дальше. И снова — по жилищной инфраструктуре", — отметил военный эксперт.

Что произошло 13 июня

В ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Как сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул на своем Telegram-канале, в настоящее время количество жертв ракетного удара достигло шести человек, еще 25 пострадали.