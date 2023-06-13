Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг изменил тактику ракетных атак arrow

Враг изменил тактику ракетных атак

13 июня 2023 11:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Названа причина смены тактики россиянами ракетных ударов
Ракетная атака с корабля. Фото: РосСМИ.
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты в очередной раз изменили тактику своих ракетных атак по Украине. Это может быть связано с окончанием старого боевого арсенала у врага и накоплением нового.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Стоит говорить о том, что, скорее всего, идет снова процесс накопления ракетного оружия. Поскольку они работают, как говорится, с конвейера: есть определенное количество оружия — отработали его", — сказал Снегирев.

По его словам, российские оккупанты интенсивно обстреливали Украину ракетами в мае, и, судя по всему, в настоящее время у них снова встал вопрос наличия средств поражения.

"Поэтому они взяли определенную паузу. Однако говорить о том, что это как-то повлияет на дальнейший ход обстрелов не стоит эта тактика будет использоваться и дальше. И снова по жилищной инфраструктуре", — отметил военный эксперт.

Что произошло 13 июня

В ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Как сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул на своем Telegram-канале, в настоящее время количество жертв ракетного удара достигло шести человек, еще 25 пострадали.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас