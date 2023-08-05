Вражеская атака Хмельницкой области: в ОВА рассказали о последствиях

ПВО сбивает вражеские цели. Фото: google.com

Вечером 5 августа Россия атаковала Хмельницкую область. Раздалась серия взрывов в одной из громад. Там повредило крыши и окна жилых домов.

Об этом сообщает заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Отмечается, что вечером во время тревоги была атакована также и Хмельницкая область. Были слышны взрывы в одной из громад региона.

"Вместе с тем взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении", — рассказал Тюрин.

Также он добавил, что жертв и пострадавших в результате российских обстрелов нет.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Напомним, что сегодня вечером, 5 августа, в Хмельницкой области раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена по всем областям Украины.

Также мы сообщали, что российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен по окрестностям города.

Добавим, что сегодня вечером, 5 августа, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ракеты из РФ, а также из Беларуси.