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Воины ВСУ уничтожили дроном российскую бронетехнику — яркое видео

10 июня 2024 20:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Украинские защитники уничтожают оккупантов на линии фронта - видео
Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на передовой. Они метко стреляют по врагу из дронов.

Соответствующее видео показали в Генштабе ВСУ.

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"Ни дня без трофеев. Хищные и справедливые птицы-fpv 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины находят врага. Задача не дать собрать резервы для новых атак", — отметили в Генштабе.

Там добавили, что САУ, танки, БМП и автомобили с чужой живой силой и боеприпасами противника горят ярко и регулярно.

"Как бы враг не пытался их замаскировать в густых зарослях", — заявили в Генштабе.

На видео видно, как украинский дрон подлетает прямо к танку и попадает в него. На бронетехнике РФ сразу же начинается пожар.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Как известно, ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Подразделения сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских захватчиков прорвать украинскую оборону остановлены.

оккупанты
Генштаб ВСУ
видео
война в Украине
ВСУ

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