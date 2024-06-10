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Воїни ЗСУ знищили дроном російську бронетехніку — яскраве відео

10 червня 2024 20:10
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Українські захисники нищать окупантів на лінії фронту - відео
Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Українські воїни продовжують нищити російських окупантів на передовій. Вони влучно стріляють по ворогу із дронів.

Відповідне відео показали у Генштабі ЗСУ.

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"Ні дня без трофеїв. Хижі й справедливі пташки-fpv  71—ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України знаходять ворога. Завдання — не дати зібрати резерви для нових атак", — зазначили у Генштабі.

Там додали, що САУ, танки, БМП та автомобілі із чужинською живою силою та боєприпасами противника горять яскраво і регулярно.

"Як би ворог не намагався їх замаскувати в густих хащах", — заявили у Генштабі.

На відео видно, як український дрон підлітає прямо до танка і влучає в нього. На бронетехніці РФ одразу починається пожежа.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу. 

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, де найгарячіші точки на фронті та де тривають найзапекліші бої. 

Як відомо, ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських загарбників прорвати українську оборону зупинено.

окупанти
Генштаб ЗСУ
відео
війна в Україні
ЗСУ

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