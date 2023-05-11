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Внутри ЧВК "Вагнер" произошел серьезный конфликт

11 мая 2023 14:18
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что произошло с руководством ПИК "Вагнер"
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В руководстве частной военной компании "Вагнер", которая ассоциируемой с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным, произошел серьезный конфликт. Ведь на первые должности в ЧВК назначены весьма одиозные лица.

Об этом в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Новини.LIVE

"Интересная ситуация. Пригожин, постоянно заявлявший о конфликте между ЧВК и Министерством обороны, жаловавшийся на нехватку снарядов назначил первым своим заместителем вместо Уткина генерала Мизинцева, который в Министерстве обороны отвечал... именно за материально-техническое обеспечение", — сказал Снегирев.

То есть, пояснил он, назначают человека, который должен был нести ответственность за так называемый снарядный "голод" и массовую гибель членов ЧВК.

"Это свидетельствует о процессах, которые происходят в середине самого ЧВК. А именно — конфликт со старой элитой компании. Ведь именно Уткин является создателем ПВК, и именно с его легкой руки организация получила название "Вагнер", — отметил военный аналитик.

Что происходит в ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ППК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Известно, что 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ПИК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

Напомним, российские специальные службы решили произвести "зачистку" частных милитарных компаний. В частности, формирующихся по национальному признаку — чеченских.

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