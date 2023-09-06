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Потери российских оккупантов на 6 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ

6 сентября 2023 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери российских оккупантов на 6 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 610 человек. Также враг продолжает бешеными темпами терять важную технику для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано примерно 266 290 оккупантов. За минувшие сутки захватчики остались без восьми танков, 12 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одной РСЗО и семи беспилотников.

Общие потери врага за время войны:

  • личного состава — около 266 290 (+610) человек;
  • танков — 4497 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8682 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 685 (+36) единиц;
  • РСЗО — 748 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 505 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 519 (+7);
  • крылатых ракет — 1 447 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 190 (+15) единиц;
  • специальной техники — 852 (+1).
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Ориентировочные потери российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 560 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Враг продолжает обстрелы, а ВСУ — храбро уничтожают захватчиков.

Также мы писали, что украинские военные продолжают наступление на запад Запорожской области. Им удалось добиться успеха на этом направлении.

Добавим, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

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