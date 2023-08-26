Уже третий на счету: появилось видео, как подразделение "Белые волки" уничтожили танковый полк РФ

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот с видео

Подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики продолжают терять важную военную технику для введения войны.

Видео опубликовала СБУ.

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В СБУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину бойцы подразделения "Белый волк" в составе ЦСО "А" уничтожили 216 вражеских танков.

"Учитывая, что штатная численность танкового полка армии РФ составляет 94 единицы, то наши ребята уже "закрыли" на своем счету два полка и упорно добивают третий!" — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.

Также мы писали, что возле Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.

Добавим, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22 ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".