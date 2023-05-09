Старанием захватить Бахмут враг преследует решение трех целей

Российские военные ведут обстрел из пушки. Фото: РосСМИ

Не только политическая составляющая лежит в основе фанатичных попыток российских оккупантов захватить Бахмут. Взятие под свой контроль этого города позволит агрессору решить проблему водоснабжения захваченной ими части Донецкой области.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Стоит отметить, что захват Бахмута имеет не только военную и политическую цель, но и экономическую", — сказал Снегирев.

По его словам, таким образом, российские захватчики пытаются решить проблему поставки воды на оккупированную часть Донбасса.

Дело в том, объясняет Снегирев, что взятие Бахмута дает возможность контроля над местным водозабором.

"То есть кроме военных и политических задач, решается и экономическая — бесперебойная поставка питьевой технической воды на оккупированные территории Донецкой области", — отметил военный эксперт.

Что происходит в Бахмуте

По словам советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить Бахмут.

Ранее Снегирев отмечал, что, несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, а также сосредоточение здесь ключевых штурмовых подразделений, россияне до сих пор не смогли захватить или окружить город Бахмут. Наибольшее давление наблюдается с трех сторон: районов Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения.