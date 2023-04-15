Из-под завалов дома в Славянске достали еще двоих погибших
В Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.
Об этом сообщает Донбасс.Реалии.
Что известно
Из-под завалов разрушенного российским обстрелом дома в Славянске извлекли тела мужчины и женщины.
Таким образом, по состоянию на эту минуту количество жертв в результате российской атаки по Славянску 14 апреля возросло до 11. Среди погибших также 2-летний ребенок. Еще 21 человек получил ранения.
Отметим, утром 15 апреля городской голова Славянская Вадим Лях сообщал, что под завалами дома остаются пять человек.
Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.
По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.