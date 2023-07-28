За сутки оккупанты обстреляли Запорожскую область 75 раз, — ОВА

Разрушен дом в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения в Украине. Так, россияне нанесли 75 ударов по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Как сообщил глава ОВА, за минувшие сутки россияне совершили 75 обстрелов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

"67 артиллерийских ударов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Степногорска и еще 13 прифронтовых деревень" , — сообщил Малашко.

К тому же, по Щербакам и Новоандреевке ударили беспилотники. А именно Запорожье атаковали ракетами. Также 5 ударов с РСЗО нанесли по Степовому. Пока информации о пострадавших нет.

"В результате обстрелов военными РФ повреждения получили 24 здания, среди которых объекты инфраструктуры и жилые дома", — сообщил Юрий Малашко.

Напомним, на днях оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате погиб мужчина.

Также под обстрелы россиян оказались пшеничные поля Днепропетровской области.

В то же время стало известно, что в Запорожье ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.