За добу окупанти обстріляли Запорізьку область 75 разів, — ОВА

Зруйнований будинок у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти продовжують терор мирного населення в Україні. Так, росіяни здійнили 75 ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Обстріл мирних жителів у Запорізькій області

Як повідомив голова ОВА, за минулу добу росіяни здійснили 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області.

"67 артилерійських ударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Степногірська та ще 13 прифронтових сіл", — повідомив Малашко.

До того ж по Щербаках та Новоандріївці вдарили безпілотники. А саме Запоріжжя атакували ракетами. Також 5 ударів з РСЗВ завдали по Степовому. Наразі інформації про постраждалих немає.

"В результаті обстрілів військовими рф пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки", — повідомив Юрій Малашко.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також під обстріли росіян потрапили пшеничні поля Дніпропетровської області.

Водночас стало відомо, що на Запоріжжі ЗСУ ліквідували відомого російського пропагандиста.