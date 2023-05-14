За минувшие сутки ВСУ нанесли 10 ударов по врагу, — Генштаб ВСУ

Украинский военный выполняет боевое задание. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по скоплению оккупантов. Кроме того, украинские защитники нанесли 4 удара по вражеским ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Подробности

Отмечается, что ВСУ сбили 3 вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10", уничтожили 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 дрона-камикадзе "Ланцет" и еще 5 — неустановленного типа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 состава боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут предприняты первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

Также мы сообщали, что 8 мая украинский Генштаб написал, что оккупанты частично сворачивают свою деятельность в оккупированном Скадовске и других населенных пунктах на Левобережье Херсонской области. Сами же оккупанты объявили эвакуацию гражданских и начали мародерство.

Добавим, что 11 мая Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км. О предоставлении крылатых ракет для украинской армии заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Решение было принято после неоднократных просьб Украины предоставить больше оружия.