За минулу добу ЗСУ завдали 10 ударів по ворогу, — Генштаб ЗСУ

Український військовий виконує бойове завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по скупченню окупантів. Крім того, українські захисники нанесли 4 удари по ворожих ЗРК.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що ЗСУ збили 3 ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10", знищили 2 розвідувальні дрони типу "Zala", 4 дрони-камікадзе "Ланцет" та ще 5 — невстановленого типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Також ми повідомляли, що 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунктах на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство.

Додамо, що 11 травня Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км. Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї.