Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За минулу добу ЗСУ завдали 10 ударів по ворогу, — Генштаб ЗСУ arrow

За минулу добу ЗСУ завдали 10 ударів по ворогу, — Генштаб ЗСУ

14 травня 2023 06:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За минулу добу ЗСУ завдали 10 ударів по ворогу, — Генштаб ЗСУ
Український військовий виконує бойове завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по скупченню окупантів. Крім того, українські захисники нанесли 4 удари по ворожих ЗРК. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що ЗСУ збили 3 ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10", знищили 2 розвідувальні дрони типу "Zala", 4 дрони-камікадзе "Ланцет" та ще 5 — невстановленого типу. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, 2 засоби  протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Також ми повідомляли, що 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунктах на Лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство.

Додамо, що 11 травня Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км. Про надання крилатих ракет для української армії заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Рішення було ухвалене після неодноразових прохань України надати більше зброї. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB