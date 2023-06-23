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Западные СМИ сообщили, когда Украина может получить истребители F-16

23 июня 2023 16:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Западные СМИ сообщили, когда Украина может получить истребители F-16
Винищувач F-16. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.

Об этом сообщает издание Politico.

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"Источники издания в оборонных кругах рассказали, что самолеты, скорее всего, предоставят Нидерланды и Дания, возглавляющие программу по учениям украинских пилотов. В то же время, как добавляют собеседники издания, окончательно этот вопрос еще не решен", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее вооруженные силы Украины смогут получить боевые самолеты F-16 в течение нескольких месяцев, как от США, так и от европейских союзников. Точные сроки в Госдепе США отказались назвать.

Главный операционный директор компании-производителя F-16 Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что хочет помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании. Правда, у него есть условие: если страны НАТО согласятся направить эти самолеты на помощь Украине.

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