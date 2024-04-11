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Защитники уничтожили четыре автомобиля оккупантов — пограничники показали видео

11 апреля 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники уничтожили четыре автомобиля оккупантов — пограничники показали видео
Российский автомобиль. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию и ее технику на нашей земле. Так, пограничникам удалось ликвидировать четыре автомобиля оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

На видео видно, как украинские FPV-дроны подлетают к вражеским автомобилям, подрывая их.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.

беспилотники
пограничники
оккупанты
дроны
война в Украине
защитники

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