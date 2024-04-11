Защитники уничтожили четыре автомобиля оккупантов — пограничники показали видео

Российский автомобиль. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую армию и ее технику на нашей земле. Так, пограничникам удалось ликвидировать четыре автомобиля оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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Уничтожение техники оккупантов

Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

На видео видно, как украинские FPV-дроны подлетают к вражеским автомобилям, подрывая их.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой бригады показали точный удар HIMARS по расположению россиян.