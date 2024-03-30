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Защитники уничтожили замаскированный бронетранспортер оккупантов — эффектные кадры

30 марта 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники уничтожили замаскированный бронетранспортер оккупантов — эффектные кадры
Уничтожение бронетранспортера. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и его военную технику на нашей земле. В частности, пограничникам удалось ликвидировать замаскированную военную технику россиян.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 30 марта.

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Уничтожение бронетранспортера оккупантов

С помощью дронов пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" атаковали замаскированный плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ оккупантов.

На кадрах видно, как в результате попаданий бронетранспортер взорвался — в нем сдетонировал боекомплект.

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

Также мы писали, что на Харьковском направлении пограничники уничтожили российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Кроме того, на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян.

граница
пограничники
военная техника
оккупанты
война в Украине

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