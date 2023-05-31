Залужный обсудил с генералом Милли поставки дальнобойных снарядов для Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили поставки дальнобойных снарядов для Украины.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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Разговор Залужного и Милли

Главнокомандующий ВСУ рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах украинских войск по освобождению территории и о возможных действиях российских оккупантов.

"Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды", — сообщил Залужный.

Он также рассказал генералу Милли о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. По словам Залужного, важно работать над усилением ПВО Украины. Для этого требуются дополнительные системы и истребители F-16.

"Договорились поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины. Вместе — к Победе!", — добавил Залужный.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, что победа в войне для Украины означает не только возобновление контроля над всеми захваченными территориями. Речь идет о создании таких условий, которые не позволят повторить подобную агрессию в будущем.

Добавим, Валерий Залужный рассказал, как Украина готовилась к вторжению России. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер.