Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожили российский СПГ-9 "Копье"

Украинские военные

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожили российский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. К тому же бойцы повредили миномет оккупантов 2В9 "Василек".

Видео Залужный опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек", — рассказал Залужный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность украинским воинам, которые дают отпор российскому агрессору. Главнокомандующий также отметил украинских артиллеристов.

Также мы писали, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили четырех российских оккупантов на Бахмутском направлении. К тому же были ранены еще трое российских военных.

Добавим, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ успешно уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с использованием дрона-камикадзе. Это стало возможным благодаря усилиям украинских военных, которые продолжают сопротивляться оккупантам.