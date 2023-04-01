Залужний показав, як українські артилеристи знищили російський СПГ-9 "Спис"

Українські військові

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські військові знищили російський СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. До того ж бійці пошкодили міномет окупантів 2В9 "Васильок".

Відео Залужний опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", — розповів Залужний.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку українським воїнам, які дають відсіч російському агресору. Головнокомандувач також відзначив українських артилеристів.

Також ми писали, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили чотирьох російських окупантів на Бахмутському напрямку. До того ж було поранено ще трьох російських військових.

Додамо, спецназівці Центру спецоперацій "А" СБУ успішно знищили черговий зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" із використанням дрону-камікадзе. Це стало можливим завдяки зусиллям українських військових, які продовжують чинити опір окупантам.