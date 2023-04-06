После взрыва Владлена Татарского ФСБ боится за Скабееву и Красовского

Для кремлевских пропагандистов наступают тяжелые времена

После удачного покушения на z-блогера Владлена Татарского ФСБ будет круглосуточно охранять российских пропагандистов, "находящимся в зоне наибольшего риска террористической угрозы". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Леонид Невзлин со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора ФСБ Игорем Сироткиным.

Кого собирается охранять ФСБ

Список лиц, нуждающихся в охране, состоит из десяти пропагандистов:

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Генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; Телеведущий Борис Корчевников; "Военкор" Александр Коц; Телеведущий Антон Красовский; Телеведущий Андрей Норкин; "Военкор" Семен Пегов, руководитель проекта WarGonzo; Z-блогер Юрий Подоляка; "Военкор" Борис Рожин (Colonel Cassad); Телеведущая Ольга Скабеева; Экс-телеведущий, депутат российской Госдумы Петр Толстой.

Согласно документу, каждому из них должна быть предоставлена круглосуточная охрана и бронеавтомобили.

"Если судить по истерике той же Симоньян, страх обуял патриотический лагерь. Она, а также Соловьев, проходят, похоже, отдельным списком особо ценных персон", — прокомментировал Леонид Невзлин.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский "военкор" Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

На следующий день в Следственном комитете рф заявили о задержании 26-летней Дарьи Треповой, которую подозревают в подрыве "военкора". Девушка передала Татарскому коробку со статуэткой, в которую якобы была заложена взрывчатка.

Также в Сети появилось видео последних мгновений жизни Владлена Татарского.