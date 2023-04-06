После взрыва Владлена Татарского ФСБ боится за Скабееву и Красовского

Занервничали: ФСБ распорядилось круглосуточно охранять Красовского и Скабееву
После удачного покушения на z-блогера Владлена Татарского ФСБ будет круглосуточно охранять российских пропагандистов, "находящимся в зоне наибольшего риска террористической угрозы". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Леонид Невзлин со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора ФСБ Игорем Сироткиным.
Кого собирается охранять ФСБ
Список лиц, нуждающихся в охране, состоит из десяти пропагандистов:
- Генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
- Телеведущий Борис Корчевников;
- "Военкор" Александр Коц;
- Телеведущий Антон Красовский;
- Телеведущий Андрей Норкин;
- "Военкор" Семен Пегов, руководитель проекта WarGonzo;
- Z-блогер Юрий Подоляка;
- "Военкор" Борис Рожин (Colonel Cassad);
- Телеведущая Ольга Скабеева;
- Экс-телеведущий, депутат российской Госдумы Петр Толстой.
Согласно документу, каждому из них должна быть предоставлена круглосуточная охрана и бронеавтомобили.
"Если судить по истерике той же Симоньян, страх обуял патриотический лагерь. Она, а также Соловьев, проходят, похоже, отдельным списком особо ценных персон", — прокомментировал Леонид Невзлин.
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский "военкор" Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
На следующий день в Следственном комитете рф заявили о задержании 26-летней Дарьи Треповой, которую подозревают в подрыве "военкора". Девушка передала Татарскому коробку со статуэткой, в которую якобы была заложена взрывчатка.
Также в Сети появилось видео последних мгновений жизни Владлена Татарского.