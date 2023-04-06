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Занервничали: ФСБ распорядилось круглосуточно охранять Красовского и Скабееву

6 апреля 2023 09:04
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
После взрыва Владлена Татарского ФСБ боится за Скабееву и Красовского
Для кремлевских пропагандистов наступают тяжелые времена
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

После удачного покушения на z-блогера Владлена Татарского ФСБ будет круглосуточно охранять российских пропагандистов, "находящимся в зоне наибольшего риска террористической угрозы". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Леонид Невзлин со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора ФСБ Игорем Сироткиным.

Кого собирается охранять ФСБ

Список лиц, нуждающихся в охране, состоит из десяти пропагандистов:

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  1. Генеральный директор информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
  2. Телеведущий Борис Корчевников;
  3. "Военкор" Александр Коц;
  4. Телеведущий Антон Красовский;
  5. Телеведущий Андрей Норкин;
  6. "Военкор" Семен Пегов, руководитель проекта WarGonzo;
  7. Z-блогер Юрий Подоляка;
  8. "Военкор" Борис Рожин (Colonel Cassad);
  9. Телеведущая Ольга Скабеева;
  10. Экс-телеведущий, депутат российской Госдумы Петр Толстой.

Согласно документу, каждому из них должна быть предоставлена круглосуточная охрана и бронеавтомобили.

"Если судить по истерике той же Симоньян, страх обуял патриотический лагерь. Она, а также Соловьев, проходят, похоже, отдельным списком особо ценных персон", — прокомментировал Леонид Невзлин.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погиб российский "военкор" Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

На следующий день в Следственном комитете рф заявили о задержании 26-летней Дарьи Треповой, которую подозревают в подрыве "военкора". Девушка передала Татарскому коробку со статуэткой, в которую якобы была заложена взрывчатка.

Также в Сети появилось видео последних мгновений жизни Владлена Татарского.

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