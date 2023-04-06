Після вибуху Владлена Татарського ФСБ боїться за Скабеєву та Красовського

Занервували: ФСБ розпорядилося цілодобово охороняти Красовського та Скабеєву
Після вдалого замаху на z-блогера Владлена Татарського ФСБ цілодобово охоронятиме російських пропагандистів, які "перебувають у зоні найбільшого ризику терористичної загрози". Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Леонід Невзлін із посиланням на документ, підписаний заступником директора ФСБ Ігорем Сироткіним.
Кого збирається охороняти ФСБ
Список осіб, які потребують охорони, складається з десяти пропагандистів:
- Генеральний директор інформагентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов;
- Телеведучий Борис Корчевніков;
- "Воїнкор" Олександр Коц;
- Телеведучий Антон Красовський;
- Телеведучий Андрій Норкін;
- "Воєнкор" Семен Пегов, керівник проєкту WarGonzo;
- Z-блогер Юрій Подоляка;
- "Воєнкор" Борис Рожин (Colonel Cassad);
- Телеведуча Ольга Скабеєва;
- Екс-телеведучий, депутат російської Держдуми Петро Толстой.
Згідно з документом, кожному з них має бути надана цілодобова охорона та бронеавтомобілі.
"Якщо судити з істерики тієї ж Симоньян, страх охопив патріотичний табір. Вона, а також Соловйов, проходять, схоже, окремим списком особливо цінних персон", — прокоментував Леонід Невзлін.
Нагадаємо, в неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський "воєнкор" Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський.
Наступного дня у Слідчому комітеті рф заявили про затримання 26-річної Дар'ї Трепової, яку підозрюють у підриві "воєнкора". Дівчина передала Татарському коробку зі статуеткою, в яку нібито було закладено вибухівку.
Також у Мережі з'явилося відео останніх хвилин життя Владлена Татарського.