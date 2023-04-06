Після вибуху Владлена Татарського ФСБ боїться за Скабеєву та Красовського

Для кремлівських пропагандистів настають важкі часи

Після вдалого замаху на z-блогера Владлена Татарського ФСБ цілодобово охоронятиме російських пропагандистів, які "перебувають у зоні найбільшого ризику терористичної загрози". Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Леонід Невзлін із посиланням на документ, підписаний заступником директора ФСБ Ігорем Сироткіним.

Кого збирається охороняти ФСБ

Список осіб, які потребують охорони, складається з десяти пропагандистів:

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Генеральний директор інформагентства "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов; Телеведучий Борис Корчевніков; "Воїнкор" Олександр Коц; Телеведучий Антон Красовський; Телеведучий Андрій Норкін; "Воєнкор" Семен Пегов, керівник проєкту WarGonzo; Z-блогер Юрій Подоляка; "Воєнкор" Борис Рожин (Colonel Cassad); Телеведуча Ольга Скабеєва; Екс-телеведучий, депутат російської Держдуми Петро Толстой.

Згідно з документом, кожному з них має бути надана цілодобова охорона та бронеавтомобілі.

"Якщо судити з істерики тієї ж Симоньян, страх охопив патріотичний табір. Вона, а також Соловйов, проходять, схоже, окремим списком особливо цінних персон", — прокоментував Леонід Невзлін.

Нагадаємо, в неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський "воєнкор" Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський.

Наступного дня у Слідчому комітеті рф заявили про затримання 26-річної Дар'ї Трепової, яку підозрюють у підриві "воєнкора". Дівчина передала Татарському коробку зі статуеткою, в яку нібито було закладено вибухівку.

Також у Мережі з'явилося відео останніх хвилин життя Владлена Татарського.