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Зеленский объяснил, почему ВСУ должны удержать Бахмут

7 марта 2023 23:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если российские войска получат контроль над Бахмутом, у них будет открытый путь для захвата ключевых городов на востоке Украины. Поэтому украинские защитники продолжают защищать город.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN.

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"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск, в Славянск, после Бахмута это был бы открытый путь для россиян в другие города Украины на Донецком направлении. Именно поэтому наши ребята стоят", — объяснил он.

Набравший темпы в последние дни недельный штурм наемников "Вагнера" заставил тысячи людей покинуть город и уничтожил его инфраструктуру. Но украинские войска также развернули оборону этого района, сдерживая продвижение россии.

Зеленский сказал, что мотивы украинской армии сохранить город значительно отличаются от целей россии.

"Мы понимаем, чего россия хочет там достичь. России нужна хоть какая-то победа — маленькая победа — даже разрушив все в Бахмуте, просто убив там всех мирных жителей", — сказал президент.

Зеленский также добавил, что если россия сможет "установить свой маленький флаг" на вершине Бахмута, это поможет мобилизовать их общество, создать иллюзию могущества российской армии.

Напомним, российская армия продолжает нести колоссальные потери в боях за Бахмут. За последние сутки, 6 марта, украинские защитники ликвидировали еще 244 захватчика, еще 315 ранены, враг уже ищет резервы для пополнения истощенных войск.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.

Добавым, в последнее время эвакуация из прифронтового города Бахмут сильно сократилась. В настоящее время в городе находятся 4500 человек.

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