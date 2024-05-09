Зеленский рассказал, что поможет остановить врага на востоке Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины



В настоящее время инициатива на восточном фронте находится у российских захватчиков. Чтобы остановить врага и забрать инициативу в свои руки Вооруженные силы Украины нуждаются в большем оружии.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой в четверг, 9 мая.

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По словам Президента Украины, инициатива на востоке страны находится на стороне россиян. Чтобы остановить врага и забрать инициативу в свои руки, ВСУ нуждаются в большем оружии.

"Нам не хватило сил на востоке нашего государства, их увеличение было на Авдеевское, Покровское, вы знаете все эти направления. И там действительно сложная ситуация, не первый день. При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их наступление. Важно, что мы не просто живем, мы боремся, мы укрепляемся, укрепляемся, договариваемся, максимально жмем на партнеров, чтобы поставки оружия увеличились" , — отметил Зеленский.

Президент добавил, что все понимают, сколько нужно бригад, идут ротации. Но кроме этих сильных вывозимых бригад должны заходить новые укомплектованные, мощные бригады, "сильные ребята не с голыми руками".

"Только так мы остановим россиян на востоке", — подчеркнул глава государства.

На передовой — угрожающая ситуация для Украины. В начале полномасштабного вторжения украинские военные боролись с оккупантами, у которых были проблемы с личным составом и техническим обеспечением. За два года войны враг стал более профессиональным.

Как известно, российские захватчики готовят наступление войск на фронте в течение мая-июня этого года. В то же время, украинская сторона продолжает строить фортификационные сооружения для вспомогательного сдерживания врага.

4 мая оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района.