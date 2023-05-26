Зеленский показал военных, которые храбро защищают Украину
Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинских военных. Он показал защитников, которые храбро обороняют Украину от российских оккупантов.
Фото Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.
Украинские военные
"Украинцы — бесконечно смелые. Бесконечно свободолюбивые. И мы будем жить! И будем жить свободно", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, украинские военные дают достойный отпор врагу на фронте. Кроме "ликвидации" личного состава противника, ВСУ уничтожают и российскую военную технику.
Также мы писали, что украинские воины из бригады имени Черных Запорожцев успешно уничтожают российских оккупантов. Это подразделение занимается ликвидацией захватчиков в Донецкой области.
Добавим, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла пять ударов по российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25.