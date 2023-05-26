Зеленський показав військових, які хоробро захищають Україну
Президент Володимир Зеленський опублікував світлини українських військових. Він показав захисників, які хоробро боронять Україну від російських окупантів.
Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.
Українські військові
"Українці — безмежно сміливі. Безмежно волелюбні. І ми будемо жити! І будемо жити вільно", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.
Також ми писали, що українські воїни із бригади імені Чорних Запорожців успішно знищують російських окупантів. Цей підрозділ займається ліквідацією загарбників на Донеччині.
Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.