Зеленський показав військових, які хоробро захищають Україну

Український військовий на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський опублікував світлини українських військових. Він показав захисників, які хоробро боронять Україну від російських окупантів.

Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Українські військові

"Українці — безмежно сміливі. Безмежно волелюбні. І ми будемо жити! І будемо жити вільно", — наголосив Зеленський.

Українські пілоти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий зі зброєю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові в полі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий з дроном. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український військовий зі зброєю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.

Також ми писали, що українські воїни із бригади імені Чорних Запорожців успішно знищують російських окупантів. Цей підрозділ займається ліквідацією загарбників на Донеччині.

Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.