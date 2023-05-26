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Зеленський показав військових, які хоробро захищають Україну

26 травня 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський показав військових, які хоробро захищають Україну
Український військовий на фронті. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський опублікував світлини українських військових. Він показав захисників, які хоробро боронять Україну від російських окупантів.

Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Українські військові

"Українці — безмежно сміливі. Безмежно волелюбні. І ми будемо жити! І будемо жити вільно", — наголосив Зеленський.

Украинские военные
Українські пілоти. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Український військовий зі зброєю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Українські військові в полі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Український військовий з дроном. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Український військовий. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Український військовий зі зброєю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Украинские военные
Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, українські військові дають гідну відсіч ворогу на фронті. Окрім "ліквідації" особового складу противника, ЗСУ знищують і російську військову техніку.

Також ми писали, що українські воїни із бригади імені Чорних Запорожців успішно знищують російських окупантів. Цей підрозділ займається ліквідацією загарбників на Донеччині.

Додамо, за минулу добу авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по російських окупантах. Крім того, українські захисники збили ворожий літак Су-25.

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