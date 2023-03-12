Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" Александру Мациевскому, которого расстреляли оккупанты после слов "Слава Украине".

Об этом Зеленский сказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

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"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность — в Украине — и за его "Слава Украине!", — заявил Зеленский.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины окончательно установила личность Героя, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Добавим, омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинского военнопленного за восклицание "Слава Украине". Он подчеркнул, что это нарушение Женевских конвенций.