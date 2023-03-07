Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.
Об этом Зеленский сказал в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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"Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом Донецкой области.
"Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах — это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины — это их стойкость и сила", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина всегда будет помнить своих героев. Память о них не погибнет, а погибнет только пришедший в нашу страну враг.
"67 бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!", — добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.
Добавим, между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.