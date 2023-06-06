Зеленский срочно собирает СНБО из-за взорванной Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне. Причиной является подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и затопление части Херсонской области.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Twitter.
Реакция властей
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление российских окупантов — подрыв Каховской ГЭС.
По словам Алексея Данилова, глава государства созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Срочно и без деталей
Данилов не стал сообщать никакие подробности предстоящего заседания СНБО.
Секретарь Рады отметил, что оно состоится в экстренном режиме.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.
В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.