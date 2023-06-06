Зеленский срочно собирает СНБО из-за взорванной Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета по нацбезопасности и обороне. Причиной является подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и затопление части Херсонской области.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Twitter.

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Реакция властей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление российских окупантов — подрыв Каховской ГЭС.

По словам Алексея Данилова, глава государства созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Срочно и без деталей

Данилов не стал сообщать никакие подробности предстоящего заседания СНБО.

Секретарь Рады отметил, что оно состоится в экстренном режиме.

Зеленский созывает СНБО через Каховскую ГЭС

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.