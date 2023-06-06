Зеленський терміново збирає РНБО через підірвану Каховську ГЕС
Президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Причиною є підрив російськими окупантами Каховської ГЕС та затоплення частини Херсонщини.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.
Реакція влади
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий військовий злочин російських окупантів — підрив Каховської ГЕС.
За словами Олексія Данілова, глава держави скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони.
Терміново і без деталей
Данілов не став повідомляти жодних подробиць майбутнього засідання РНБО.
Секретар Ради зазначив лише, що воно відбудеться в екстреному режимі.
Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.