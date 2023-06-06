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Зеленський терміново збирає РНБО через підірвану Каховську ГЕС

6 червня 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський терміново збирає РНБО через підірвану Каховську ГЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Причиною є підрив російськими окупантами Каховської ГЕС та затоплення частини Херсонщини.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий військовий злочин російських окупантів — підрив Каховської ГЕС.

За словами Олексія Данілова, глава держави скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Терміново і без деталей

Данілов не став повідомляти жодних подробиць майбутнього засідання РНБО.

Секретар Ради зазначив лише, що воно відбудеться в екстреному режимі.

Зеленський скликає РНБО через Каховську ГЕС
Зеленський скликає РНБО через Каховську ГЕС

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

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