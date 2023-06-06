Зеленський терміново збирає РНБО через підірвану Каховську ГЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Причиною є підрив російськими окупантами Каховської ГЕС та затоплення частини Херсонщини.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий військовий злочин російських окупантів — підрив Каховської ГЕС.

За словами Олексія Данілова, глава держави скликає засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Терміново і без деталей

Данілов не став повідомляти жодних подробиць майбутнього засідання РНБО.

Секретар Ради зазначив лише, що воно відбудеться в екстреному режимі.

Зеленський скликає РНБО через Каховську ГЕС

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.