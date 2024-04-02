Зеленский отреагировал на авиаудар по Днепру – главное из обращения

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Днепру. Он заявил, что на месте до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

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"Сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада. Все службы на месте. И я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное", — сказал он.

Глава государства заявил, что за этот поступок россиян ждет ответный удар.

"Российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, — все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет. Зло должно терять. И будет терять", — заявил президент.

Также он подчеркнул, что наличие ПВО позволит "спасти украинские жизни от российского террора".

"ПВО для Украины — это защита жизни, это то, что должно работать, системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора", — сказал Владимир Зеленский.

Авиаудар по Днепру — последние новости

Напомним, сегодня в Днепре прогремели взрывы в результате работы ПВО по управляемой российской авиаракете Х-59 "Овод".

В Днепропетровской ОГА сообщили о пяти пострадавших, впоследствии количество возросло до 13 человек.

Также в сеть попало видео первых минут после взрыва в городе: под удар попало здание одного из учебных заведений Днепра, в котором вылетели стекла окон.