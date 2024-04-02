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Зеленський відреагував на авіаудар по Дніпру — головне зі звернення

2 квітня 2024 19:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський відреагував на авіаудар по Дніпру — головне зі звернення
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Дніпру. Він заявив, що на місці досі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні

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Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше", — сказав він.

Глава держави заявив, що за цей вчинок росіян чекає удар у відповідь.

"Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, — усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме", — заявив президент.

Також він наголосив, що наявність ППО дозволить "врятувати українські життя від російського терору".

"ППО для України — це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", — сказав Володимир Зеленський.

Авіаудар по Дніпру — останні новини

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунали вибухи внаслідок роботи ППО по керованій російській авіаракеті Х-59 "Ґедзь".

В Дніпропетровській ОДА повідомили про п'ять постраждалих, згодом кількість зросла до 13 осіб. 

Також в мережу потрапило відео перших хвилин після вибуху у місті: під удар потрапила будівля одного з навчальних закладів Дніпра, в якому повилітали шибки вікон.

Володимир Зеленський
вибух
Дніпро
Україна
ракета

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