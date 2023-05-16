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Жданов расскажет о заграничных поездках Зеленского и помощи для Украины: эфир Новини.LIVE

16 мая 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Жданов расскажет о заграничных поездках Зеленского и помощи для Украины: эфир Новини.LIVE
Военный эксперт Олег Жданов и ведущая Лана Шевчук. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный эксперт Олег Жданов стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о заграничных поездках Президента Украины Владимира Зеленского, а также о новых пакетах военной помощи.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:00, можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Военный эксперт прокомментирует визиты Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию. К тому же Жданов расскажет, какое оружие получат украинские военные.

Он также сообщит актуальную ситуацию на фронте и о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск Генерал-полковник Александр Сырский заявил о проведении контратаки украинскими военными в районе Бахмута. При этом он сравнил "вагнеровцев" с крысами, пытающимися пробраться в Бахмут.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут сделаны первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.

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