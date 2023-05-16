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Жданов розповість про закордонні поїздки Зеленського та допомогу для України: ефір Новини.LIVE

16 травня 2023 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жданов розповість про закордонні поїздки Зеленського та допомогу для України: ефір Новини.LIVE
Військовий експерт Олег Жданов та ведуча Лана Шевчук. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий експерт Олег Жданов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про закордонні поїздки Президента України Володимира Зеленського, а також про нові пакети військової допомоги.

Переглянути ефір, який розпочнеться о 19:00, можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Жданов став гостем Вечір.LIVE

Військовий експерт прокоментує візити Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії. До того ж Жданов розповість, яку саме зброю отримають українські військові. 

Він також повідомить актуальну ситуацію на фронті та про майбутній контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, командувач Східного угрупування військ Генерал-полковник Олександр Сирський заявив про проведення контратаки українськими військовими в районі Бахмута. При цьому він порівняв "вагнерівців" із щурами, які намагаються пробратися до Бахмута.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба, Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.

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