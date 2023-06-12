В оккупированном Северодонецке поздравляют с днем России краденой просрочкой

Просроченная "Олейна" из "гуманитарного набора" в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934

Жителям временно оккупированного Северодонецка раздали "гуманитарку" с просроченными украинскими продуктами.

Об этом сообщает телеграм-канал "Северодонецк | ЛХС 1934".

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В наборе "гуманитарной помощи" от "Единой России" – пакетированное молоко, срок годности которого истек в ноябре 2022 года, и просроченная украинская "Олейна традиційна". Также к этому щедрому подарку оккупанты приложили поздравительную листовку с днем России.

"Гуманитарная помощь" от оккупантов в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934

Поздравление с "днем России". Фото: t.me/severodonetsk1934

Срок годности молока истек в ноябре 2022 года. Фото: t.me/severodonetsk1934

"Олейна" тоже оказалась не первой свежести. Фото: t.me/severodonetsk1934

Этикетка "Олейны" из "гуманитарного набора" в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934

"Это ж где-то склады разграбили в свое время, а сбыть ума не хватило. Ладно, если идеология от укропродукта не пострадала, то хоть здоровье людей пожалейте. А то не доживет ваш электорат до выборов, если протухшие харчи раздавать будете. Хотя какой "праздник", такие и харчи", — прокомментировала авторы телеграм-канала.

Северодонецк был оккупирован российскими войсками 25 июня 2022 года. На тот момент в результате российских обстрелов в городе было разрушено или повреждено около 90% зданий.

В октябре 2022 года Генпрокуратура объявила подозрение в коллаборантской деятельности псевдомэру Северодонецка Николаю Моргунову, назначенному на должность оккупационными властями.

Напомним, с 10 по 12 июня ВСУ в ходе наступательных действий в Донецкой области освободили села Нескучное, Благодатное и Сторожевое. Также 12 июня стало известно, что освобождено село Новодаровка Запорожской области.