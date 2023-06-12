Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Жителей оккупированной Луганщины "поздравили" с днем России краденой украинской просрочкой arrow

Жителей оккупированной Луганщины "поздравили" с днем России краденой украинской просрочкой

12 июня 2023 16:20
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
В оккупированном Северодонецке поздравляют с днем России краденой просрочкой
Просроченная "Олейна" из "гуманитарного набора" в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Жителям временно оккупированного Северодонецка раздали "гуманитарку" с просроченными украинскими продуктами.

Об этом сообщает телеграм-канал "Северодонецк | ЛХС 1934".

Читайте также:

Подробности

В наборе "гуманитарной помощи" от "Единой России" – пакетированное молоко, срок годности которого истек в ноябре 2022 года, и просроченная украинская "Олейна традиційна". Также к этому щедрому подарку оккупанты приложили поздравительную листовку с днем России.

Гуманитарка окупантів - Сєвєродонецьк
"Гуманитарная помощь" от оккупантов в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманитарка окупантів - Сєвєродонецьк
Поздравление с "днем России". Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманитарка окупантів - Сєвєродонецьк
Срок годности молока истек в ноябре 2022 года. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманитарка окупантів - Сєвєродонецьк
"Олейна" тоже оказалась не первой свежести. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманитарка окупантів - Сєвєродонецьк
Этикетка "Олейны" из "гуманитарного набора" в Северодонецке. Фото: t.me/severodonetsk1934 

"Это ж где-то склады разграбили в свое время, а сбыть ума не хватило. Ладно, если идеология от укропродукта не пострадала, то хоть здоровье людей пожалейте. А то не доживет ваш электорат до выборов, если протухшие харчи раздавать будете. Хотя какой "праздник", такие и харчи", — прокомментировала авторы телеграм-канала.

Северодонецк был оккупирован российскими войсками 25 июня 2022 года. На тот момент в результате российских обстрелов в городе было разрушено или повреждено около 90% зданий.

В октябре 2022 года Генпрокуратура объявила подозрение в коллаборантской деятельности псевдомэру Северодонецка Николаю Моргунову, назначенному на должность оккупационными властями.

Напомним, с 10 по 12 июня ВСУ в ходе наступательных действий в Донецкой области освободили села Нескучное, Благодатное и Сторожевое. Также 12 июня стало известно, что освобождено село Новодаровка Запорожской области.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас