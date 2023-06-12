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Жителів окупованої Луганщини "привітали" з днем Росії краденою українською прострочкою

12 червня 2023 16:20
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
В окупованому Сєвєродонецьку вітають із днем Росії краденою прострочкою
Прострочена "Олейна" із "гуманітарного набору" у Сєвєродонецьку. Фото: t.me/severodonetsk1934
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Жителям тимчасово окупованого Сєвєродонецька роздали "гуманітарку" із простроченими українськими продуктами.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сєвєродонецьк | ЛХС 1934".

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Подробиці

У наборі "гуманітарної допомоги" від "Єдиної Росії" — пакетоване молоко, термін придатності якого сплив у листопаді 2022 року, та прострочена українська "Олейна традиційна". Також до цього щедрого подарунка окупанти додали вітальну листівку з днем Росії.

Гуманітарка окупантів - Сєвєродонецьк
"Гуманітарна допомога" від окупантів у Сєвєродонецьку. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманітарка окупантів - Сєвєродонецьк
Привітання із "днем Росії". Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманітарка окупантів - Сєвєродонецьк
Термін придатності молока сплив у листопаді 2022 року. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманітарка окупантів - Сєвєродонецьк
"Олейна" теж виявилася не першою свіжісті. Фото: t.me/severodonetsk1934
Гуманітарка окупантів - Сєвєродонецьк
Етикетка "Олейни" з "гуманітарного набору" у Сєвєродонецьку. Фото: t.me/severodonetsk1934

"Це ж десь склади пограбували свого часу, а збути розуму не вистачило. Гаразд, якщо ідеологія від укропродукту не постраждала, то хоч здоров'я людей пожалійте. А то не доживе ваш електорат до виборів, як протухлі харчі роздавати будете. Хоча яке "свято", такі і харчі", — прокоментувала автори телеграм-каналу.

Сєвєродонецьк був окупований російськими військами 25 червня 2022 року. На той момент внаслідок російського обстрілу в місті було зруйновано або пошкоджено близько 90% будівель.

У жовтні 2022 року Генпрокуратура оголосила підозру в колаборантській діяльності псевдомеру Сєвєродонецька Миколі Моргунову, призначеному на посаду окупаційною владою.

Нагадаємо, з 10 по 12 червня ЗСУ під час наступальних дій у Донецькій області звільнили села Нескучне ,Благодатне таСторожове . Також 12 червня стало відомо, що звільнено село Новодарівка Запорізької області.

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