Стало известно, зачем в РФ ввели военное собрание

Российские мобилизованные после призыва в армию. Фото: Wikimedia commons

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые находятся в запасе на военные сборы в 2023 году. Таким образом власти России планируют собрать дополнительно в армейские ряды еще примерно 400 тысяч солдат.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"К осени российское командование планирует набрать дополнительно 400 тысяч человек на контракт, чтобы довести свою армию до 1,5 миллионов человек, поскольку на днях Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2023 году", — сказал Снегирев.

По его словам, Кремль, не имея возможности применять против Украины ядерное оружие, вернулся к старой советской тактике заваливания противника трупами своих солдат.

Кроме того, как отметил военный эксперт, установленный российскими властями на законодательном уровне запрет на выезд для получивших повестки показывает, что Кремль сделал выводы из осенней "частичной мобилизации", во время которой из РФ сбежало около полутора миллионов мужчин "призывного возраста".

Какое состояние армии РФ

По данным аналитиков Министерства обороны Великобритании, в феврале 2022 года российские войска состояли из профессиональных военных. Они в значительной степени были оснащены достаточно современными транспортными средствами и проходили регулярные тренировки, стремясь к сложным совместным операциям. Теперь Вооруженные силы РФ преимущественно состоят из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование, причем многим их подразделениям значительно его не хватает.

Российские пропагандисты бьют тревогу из-за массовой гибели оккупантов и отсутствия соответствующей военной техники. Они упрекают власти за несостоятельность обеспечить свою "армию".