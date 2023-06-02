Трудно ли уничтожить российские носители "Калибров" в Черном море

Российский ракетный корабль производит пуск ракеты. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недоступные для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Можно это сделать таким же образом, как был подбит разведывательный корабль россиян "Иван Хурс", можно нейтрализовать и носителей ракет "Калибр" в Черном море. Надо только знать, где они находятся", — сказал Селезнев.

В то же время он отметил, что существует определенная проблема: россияне свои пуски нынче осуществляют с траверза мыса Опук, с восточного побережья Крыма.

То есть, пояснил Селезнев, россияне пытаются увести свои корабли как можно дальше, чтобы не попасть в неприятную ситуацию из-за ВСУ. А если запускать беспилотник по суше, то не факт, что он дойдет до цели.

"Впрочем, я думаю, что наши работают над этим кейсом и увеличением дальности действия морских беспилотников. Ведь недавно россияне прятали свои корабли на уровне Судака-Феодосии, а сейчас отогнали еще на 50 километров дальше", — констатировал военный эксперт.

Что произошло с российским кораблем

Минобороны РФ пожаловалось, что 24 мая неизвестные морские дроны атаковали "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там говорят, что все атаки отбили.

Корабль "Иван Хурс" — очень важный для Черноморского флота РФ. Это ведь не просто разведывательный корабль, он является большой станцией радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.