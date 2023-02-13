Разгром под Угледаром: названы элитные подразделения россиян, шедшие на штурм города

Враг при попытке штурма понес огромные потери

Подразделения Вооруженных сил Украины разгромили под Угледаром элитные штурмовые подразделения российской оккупационной армии. Среди них — морские пехотинцы и отряды специального назначения.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Сообщения американского Института исследования войны о том, что большие потери россиян под Угледаром связаны с низкой подготовкой мобилизованных, не соответствуют действительности", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По моему мнению, добавил он, это нивелирование усилий ВСУ в момент проведения этой операции.

Речь идет о том, объяснил военный эксперт, что там не были задействованы так называемые мобилизованные.

"По оценке российской стороны, в составе этой колонны были исключительно морские пехотинцы и спецназовцы. То есть это была штурмовая колонна, собранная из элитных подразделений", — подчеркнул аналитик.

Что произошло под Угледаром

По словам бывшего спикера Генерального штаба вооруженных сил Украины, капитана I ранга Военно-морских сил Владислава Селезнева, в Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.

Как сообщает британская разведка, за последние две недели россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия рф уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii