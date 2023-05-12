Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Выяснилось, в чем ВСУ достигли паритета с россиянами arrow

Выяснилось, в чем ВСУ достигли паритета с россиянами

12 мая 2023 15:13
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
ВСУ получили от партнеров достаточное количество боеприпасов
Украинская САУ ведет огонь по врагу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины достигли паритета с россиянами. Это касается интенсивности ведения артиллерийского огня, что свидетельствует о наличии достаточного количества боеприпасов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Традиционные артиллерийские дуэли продолжаются от Угледара вдоль всей Южной линии фронта вплоть до устья Днепра", — сказал Селезнев.

При этом, добавил он, находящиеся непосредственно на линии столкновения ребята, включая Бахмут, говорят, что чувствуется, что украинская армия получила больше боеприпасов, поскольку наш темп артиллерийского огня увеличился.

"То есть огневой паритет в определенной степени достигнут, и россияне несут потери", — констатировал военный эксперт.

Что происходит у врага

Россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас