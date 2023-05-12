ВСУ получили от партнеров достаточное количество боеприпасов

Украинская САУ ведет огонь по врагу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины достигли паритета с россиянами. Это касается интенсивности ведения артиллерийского огня, что свидетельствует о наличии достаточного количества боеприпасов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Традиционные артиллерийские дуэли продолжаются от Угледара вдоль всей Южной линии фронта вплоть до устья Днепра", — сказал Селезнев.

При этом, добавил он, находящиеся непосредственно на линии столкновения ребята, включая Бахмут, говорят, что чувствуется, что украинская армия получила больше боеприпасов, поскольку наш темп артиллерийского огня увеличился.

"То есть огневой паритет в определенной степени достигнут, и россияне несут потери", — констатировал военный эксперт.

Что происходит у врага

Россияне в последние два месяца почти не используют ракеты "Калибр", потому что хотят восстановить резервные запасы. Кроме того, использование "Калибров" до сих пор остается серьезной дилеммой для командования РФ.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.