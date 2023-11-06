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Появились новые спутниковые снимки судна "Аскольд" в Керчи после ракетного удара

6 ноября 2023 15:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Появились новые спутниковые снимки судна "Аскольд" в Керчи после ракетного удара
Российский корабль "Аскольд", пораженный в Керчи. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Новые спутниковые снимки поврежденного судна опубликовало Truth Hounds.

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Сегодняшние снимки показывают, что по крайней мере был один видимый удар по кораблю.

"Один дополнительный кран был перемещен для ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

Аскольд
Судно "Аскольд" в Керчи. Фото: Truth Hounds

Второй спутниковый снимок датирован 31 октября 2023 года.

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Судно "Аскольд" в Керчи. Фото: Truth Hounds

Напомним, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.

В результате атаки ВСУ основного ремонтного предприятия ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Однако, по мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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