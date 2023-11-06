Появились новые спутниковые снимки судна "Аскольд" в Керчи после ракетного удара
ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки 4 ноября повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".
Новые спутниковые снимки поврежденного судна опубликовало Truth Hounds.
Ракетный удар по судну "Аскольд" в Керчи
Сегодняшние снимки показывают, что по крайней мере был один видимый удар по кораблю.
"Один дополнительный кран был перемещен для ликвидации последствий", — говорится в сообщении.
Второй спутниковый снимок датирован 31 октября 2023 года.
Напомним, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.
После этого в сети показали момент "прилета". Местные над полуостровом видели ракеты.
В результате атаки ВСУ основного ремонтного предприятия ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму, вероятно, повреждено военно-морское судно. Однако, по мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерб, который нарушил бы его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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