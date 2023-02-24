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Появился рецепт защиты приграничья от российских обстрелов

24 февраля 2023 12:18
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт предложил способ защиты Севера от российских обстрелов
ВСУ могут нейтрализовать армию путина до "безобидного" состояния
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Для того, чтобы обезопасить украинское приграничье от российских ракетно-артиллерийских обстрелов, необходимо создать демпферную зону. Или довести армию российского диктатора владимира путина до такого, чтобы она была не способна кому-то угрожать.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"До тех пор, пока будет идти полномасштабная война, от обстрелов с вражеской территории будут страдать жители украинского приграничья", сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

Поэтому, предположил он, в дальнейшем вполне логично решение вопроса о создании так называемой демпферной зоны шириной от 40 до 100 километров.

По словам Селезнева, вероятно, это будет вариант, который позволит нам относительно безопасно себя чувствовать.

"Это будет опыт создания такой зоны вроде между Сирией и Турцией, или между Палестиной и Западным берегом реки Иордан. Но то, что мы перед этим выбором предстанем это — очевидно", — подчеркнул военный эксперт.

В то же время, он не исключил, что вопрос будет решен радикально и "нынешняя путинская армия будет полностью "зачищена" до того состояния, что она уже никому никогда не сможет угрожать".

Что делают оккупанты

Оккупанты ежедневно обстреливают правобережную Херсонщину зажигательными снарядами, в том числе такими, которые приводят к пожарам в частном секторе.

Прокуратура Сумской области приступила к расследованию по факту обстрела приграничных населенных пунктов региона. По данным следствия, россия обстреляла Белопольскую территориальную громаду в Сумской области.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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