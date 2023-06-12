СМИ пишут об усилении мобилизации в Украине

Украинские военные. Фото: ВСУ

СМИ утверждают, что в Украине усиливается мобилизация. Это связано с началом долгожданного контрнаступления Сил обороны Украины.

Об этом сообщает издание GSMinfo.

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Кого будут мобилизовать после начала контрнаступления

По информации СМИ, в условиях начала контрнаступательной операции в Украине усилится мобилизация.

Из-за необходимости ВСУ в большом количестве людей будут призывать, в частности:

снятых с учета по состоянию здоровья;

мужчин в возрасте от 28 до 60 лет, считавшихся годными или ограниченно годными;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, приходящих на контрактную службу или состоящих на военном учете.

Кто не подлежит мобилизации

Несмотря на усиление мобилизации, не будут подпадать под нее по-прежнему студенты дневной формы обучения.

Призвать их можно только после отчисления из высшего учебного заведения или в период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру.

Кроме того, не могут быть мобилизованы многодетные родители или опекуны.

Ни Генштаб, ни Министерство обороны эту информацию, обнародованную СМИ, пока не комментировали.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.