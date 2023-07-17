СМИ рассказали, кто стоит за атакой на Крымский мост

Повреждения на Крымском мосту. Фото: РосСМИ

Из анонимных источников стало известно, что атаку на Крымский мост провели Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина, OBOZREVATEL , Суспільне, ссылаясь на источники в СБУ.

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Каким образом была проведена атака?

По информации, опубликованной СМИ, известно, что Крымский мост атаковали с помощью надводных дронов.

Также отмечают, что добраться до объекта было сложно, но, наконец, удалось провести операцию.

Раньше, глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины, и обещал поделиться деталями спецоперации уже после победы.

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

Также в ГУР прокомментировали взрыв на Крымском мосту.