Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ рассказали, кто стоит за атакой на Крымский мост arrow

СМИ рассказали, кто стоит за атакой на Крымский мост

17 июля 2023 09:07
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
СМИ рассказали, кто стоит за атакой на Крымский мост
Повреждения на Крымском мосту. Фото: РосСМИ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Из анонимных источников стало известно, что атаку на Крымский мост провели Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина,  OBOZREVATEL Суспільне, ссылаясь на источники в СБУ.

Читайте также:

Каким образом была проведена атака?

По информации, опубликованной СМИ, известно, что Крымский мост атаковали с помощью надводных дронов.

Также отмечают, что добраться до объекта было сложно, но, наконец, удалось провести операцию.

Раньше, глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины, и обещал поделиться деталями спецоперации уже после победы.

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

Также в ГУР прокомментировали взрыв на Крымском мосту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз