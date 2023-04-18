Российский пропагандист Сергей Мардан оправдал преступления "вагнеровцев" в Украине

Сергей Мардан закатил истерику в защиту террористов и убийц. Фото: smotrim.ru

Российский пропагандист Сергей Мардан встал грудью на защиту террористов из ЧВК "Вагнер", убивающих украинских детей. Поводом для истерики пропагандиста стал пост Андрея Ермака, в котором глава Офиса Президента прокомментировал признания бывших "вагнеровцев" в убийствах мирного населения в Бахмуте.

Детали

Мардана возмутило то, что Андрей Ермак назвал "вагнеровцев" террористами, а россиян — "нацией нелюдей и убийц" и "биологическим мусором". По мнению российского пропагандиста, это подтверждает то, что Россия должна вести с Украиной войну на уничтожение.

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"То, что происходит у нас с этим режимом, с этой политической системой может быть только войной на уничтожение. Потому что это можно только уничтожить, выжечь каленым железом и ничего больше", — заявил Мардан в эфире "Соловьев.Live".

Преступления ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Напомним, 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видеоинтервью бывшего "вагнеровца" Алексея Савичева, в котором он рассказал о приказе расстреливать мирных жителей Бахмута старше 15 лет. По словам Савичева, в феврале 2023 года было расстреляно не менее 20 человек, в том числе около 10 подростков.

Также он рассказал о практике "зачистки" жилых домов в Бахмуте.

"У нас есть приказ, нах@@@й, зачистить дом. Там не было такого — вывести мирных, просто зачистить дом. А кто там был, мне вообще пох@@@ю было", — заявил он.

Также Савичев признался в том, что по приказу командира с позывным "Гильгамеш" взрывал и поджигал тела расстрелянных украинских военнопленных и российских дезертиров во рву возле консервного завода в Бахмуте. По его словам, некоторые из расстрелянных были еще живы.

Еще один бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров рассказал об расстрелах мирного населения Бахмута, в том числе нескольких сотен мирных жителей, прятавшихся в подвале одной из многоэтажек. Среди них было около 40 детей.

"Она визжит, она маленький ребенок, ей пять или шесть лет, я не знаю. А я выстрелил контрольный", — рассказал Улдаров о смерти одной из своих жертв.