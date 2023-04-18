Російський пропагандист Сергій Мардан виправдав злочини "вагнерівців" в Україні

"Знищити, випалити розпеченим залізом": на росТБ образилися на Єрмака за допис про "вагнерівців"
Російський пропагандист Сергій Мардан став грудьми на захист терористів із ПВК "Вагнер", які вбивають українських дітей. Приводом для істерики пропагандиста став допис Андрія Єрмака, в якій глава Офісу Президента прокоментував зізнання колишніх "вагнерівців" у вбивствах мирного населення у Бахмуті.
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Мардана обурило те, що Андрій Єрмак назвав "вагнерівців" терористами, а росіян — "нацією нелюдів та вбивць" і "біологічним сміттям". На думку російського пропагандиста, це підтверджує, що Росія має вести з Україною війну на знищення.
"Те, що відбувається у нас із цим режимом, з цією політичною системою може бути лише війною на знищення. Тому що це можна тільки знищити, випалити розпеченим залізом і нічого більше", — заявив Мардан в ефірі "Соловьев.Live".
Злочини ПВК "Вагнер" у Бахмуті
Нагадаємо, 17 квітня російська правозахисна організація Gulagu.net опублікувала відеоінтерв'ю колишнього "вагнерівця" Олексія Савічева, в якому він розповів про наказ розстрілювати мирних жителів Бахмута віком від 15 років. За словами Савичева, у лютому 2023 року було розстріляно щонайменше 20 осіб, у тому числі близько 10 підлітків.
Також він розповів про практику "зачистки" житлових будинків у Бахмуті.
"У нас є наказ, нах@@й, зачистити будинок. Там не було такого — вивести мирних, просто зачистити будинок. А хто там був, мені взагалі пох@@@ю було", — заявив він.
Також Савичов зізнався, що за наказом командира з позивним "Гільгамеш" підривав і підпалював тіла розстріляних українських військовополонених та російських дезертирів у рові біля консервного заводу в Бахмуті. За його словами, деякі з розстріляних були ще живі.
Ще один колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров розповів про розстріли мирного населення Бахмута, у тому числі кількох сотень мирних жителів, які ховалися у підвалі однієї з багатоповерхівок. Серед них було близько 40 дітей.
"Вона верещить, вона маленька дитина, їй п'ять чи шість років, я не знаю. А я вистрілив контрольний", — розповів Улдаров про смерть однієї зі своїх жертв.