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"Знищити, випалити розпеченим залізом": на росТБ образилися на Єрмака за допис про "вагнерівців"

18 квітня 2023 13:49
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Російський пропагандист Сергій Мардан виправдав злочини "вагнерівців" в Україні
Сергій Мардан влаштував істерику на захист терористів та вбивць. Фото: smotrim.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський пропагандист Сергій Мардан став грудьми на захист терористів із ПВК "Вагнер", які вбивають українських дітей. Приводом для істерики пропагандиста став допис Андрія Єрмака, в якій глава Офісу Президента прокоментував зізнання колишніх "вагнерівців" у вбивствах мирного населення у Бахмуті.

Деталі

Мардана обурило те, що Андрій Єрмак назвав "вагнерівців" терористами, а росіян — "нацією нелюдів та вбивць" і "біологічним сміттям". На думку російського пропагандиста, це підтверджує, що Росія має вести з Україною війну на знищення.

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"Те, що відбувається у нас із цим режимом, з цією політичною системою може бути лише війною на знищення. Тому що це можна тільки знищити, випалити розпеченим залізом і нічого більше", — заявив Мардан в ефірі "Соловьев.Live".

Злочини ПВК "Вагнер" у Бахмуті

Нагадаємо, 17 квітня російська правозахисна організація Gulagu.net опублікувала відеоінтерв'ю колишнього "вагнерівця" Олексія Савічева, в якому він розповів про наказ розстрілювати мирних жителів Бахмута віком від 15 років. За словами Савичева, у лютому 2023 року було розстріляно щонайменше 20 осіб, у тому числі близько 10 підлітків.

Також він розповів про практику "зачистки" житлових будинків у Бахмуті.

"У нас є наказ, нах@@й, зачистити будинок. Там не було такого — вивести мирних, просто зачистити будинок. А хто там був, мені взагалі пох@@@ю було", — заявив він.

Також Савичов зізнався, що за наказом командира з позивним "Гільгамеш" підривав і підпалював тіла розстріляних українських військовополонених та російських дезертирів у рові біля консервного заводу в Бахмуті. За його словами, деякі з розстріляних були ще живі.

Ще один колишній "вагнерівець" Азамат Улдаров розповів про розстріли мирного населення Бахмута, у тому числі кількох сотень мирних жителів, які ховалися у підвалі однієї з багатоповерхівок. Серед них було близько 40 дітей.

"Вона верещить, вона маленька дитина, їй п'ять чи шість років, я не знаю. А я вистрілив контрольний", — розповів Улдаров про смерть однієї зі своїх жертв.

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