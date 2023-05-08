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Выросло количество жертв массового обстрела Херсона, — председатель ОВА Прокудин

8 мая 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Выросло количество жертв массового обстрела Херсона, — председатель ОВА Прокудин
Последствия удара по Херсону 3 мая. Фото: Telegram-канал Александра Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В херсонской больнице от полученных 3 мая травм скончалась 54-летняя женщина. Она стала 24-й жертвой массового ракетного удара по Херсону.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Число жертв растет

Александр Прокудин заявил о росте числа погибших от российских обстрелов Херсона 3 мая.

По состоянию на утро 8 мая жертв этого удара оккупантов уже 24.

Умерла в больнице

Известно, что 24-й жертвой стала 54-летняя женщина, находившаяся в больнице.

Она получила тяжелые травмы и пять дней сражалась за жизнь.

К сожалению, полученные во время ракетного удара РФ травмы жительницы Херсона оказались слишком тяжелыми.

Напомним, в течение 3 мая оккупанты несколько раз обстреливали город Херсон и область. Так, около 11 часов утра они атаковали единственный гипермаркет, работавший в городе. Три человека погибли, еще пятеро были ранены.

Позже под вражеским огнем оказался центр города и район железнодорожного вокзала. "Прилет" прошел в районе магазина АТБ.

Впоследствии россияне ударили в пассажирский поезд на станции "Херсон", где был ранен проводник.

По состоянию на утро 4 мая речь шла о 23 погибших.

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