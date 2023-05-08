Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зросла кількість жертв масового  обстрілу Херсона, — голова ОВА Прокудін arrow

Зросла кількість жертв масового  обстрілу Херсона, — голова ОВА Прокудін

8 травня 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зросла кількість жертв масового  обстрілу Херсона, — голова ОВА Прокудін
Наслідки удару по Херсону 3 травня. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В херсонській лікарні від отриманих 3 травня травм померла 54-річна жінка. Вона стала 24-ою жертвою масового ракетного удару по Херсону.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Кількість жертв зростає

Олександр Прокудін заявив про зростання кількості загиблих від російського обстрілу Херсона 3 травня.

Станом на ранок 8 травня жертв того удару окупантів — уже 24.

Померла в лікарні

Відомо, що 24-ою жертвою стала 54-річна жінка, яка перебувала у лікарні.

Вона отримала важкі травми і п’ять днів боролася за життя. 

На жаль, отримані під час ракетного удару РФ травми мешканки Херсона виявилися занадто важкими.

Нагадаємо, упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працював у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро були поранені.

Пізніше під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину АТБ.

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд на станції "Херсон", де було поранено провідника.

Станом на ранок 4 травня йшлося про 23 загиблих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB