Зросла кількість жертв масового  обстрілу Херсона, — голова ОВА Прокудін

Наслідки удару по Херсону 3 травня. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна

В херсонській лікарні від отриманих 3 травня травм померла 54-річна жінка. Вона стала 24-ою жертвою масового ракетного удару по Херсону.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Кількість жертв зростає

Олександр Прокудін заявив про зростання кількості загиблих від російського обстрілу Херсона 3 травня.

Станом на ранок 8 травня жертв того удару окупантів — уже 24.

Померла в лікарні

Відомо, що 24-ою жертвою стала 54-річна жінка, яка перебувала у лікарні.

Вона отримала важкі травми і п’ять днів боролася за життя.

На жаль, отримані під час ракетного удару РФ травми мешканки Херсона виявилися занадто важкими.

Нагадаємо, упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працював у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро були поранені.

Пізніше під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину АТБ.

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд на станції "Херсон", де було поранено провідника.

Станом на ранок 4 травня йшлося про 23 загиблих.