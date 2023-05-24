ВСУ "демилитаризовали" склад боеприпасов врага: взрывное видео

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины показали видео, как взрывает тайник боеприпасов оккупантов. В частности, тайник был расположен в лесу.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

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Подрыв склада боеприпасов оккупантов

"66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины подривает вражеские боекомплекты", — говорится в сообщении.

На указанном видео нам показали, где расположен тайник оккупантов. Следующий кадр — как он взрывается. Затем идет кадр, где все в дыму.

Напомним, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Также мы писали, что Силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Добавим, благодаря аэроразведке 127-й бригады ТрО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух четких ударов украинской артиллерии.